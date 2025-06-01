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Геннадий Орлов не включил ни одного игрока «Зенита» в сборную сезона РПЛ

Геннадий Орлов не включил ни одного игрока «Зенита» в сборную сезона РПЛ
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Российский комментатор Геннадий Орлов принял участие в спецпроекте «Чемпионата» и составил сборную сезона РПЛ. Он выбрал схему 4-4-2.

Вратарь — Станислав Агкацев
Защитники — Илья Рожков, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес
Полузащитники — Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Эдуард Сперцян
Нападающие — Джон Кордоба, Мирлинд Даку

Составить свою сборную сезона РПЛ можно здесь.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занял «Краснодар», набравший 67 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 66 очков. Тройку лидеров замкнул ЦСКА с 59 очками.

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