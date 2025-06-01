Бояринцев: победа «Краснодара» в РПЛ никого в футбольном мире не удивила

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о первом чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Команда уже второй сезон борется за золото. Вряд ли кто-то в футбольном мире удивился их победе. Всё зависело от них. Клуб проделал огромную работу. Сколько сил [Сергей] Галицкий вложил в развитие той же академии.

Самое главное, что в команде есть свои воспитанники. Люди, которые прошли академию, достигли чемпионства. Понятно, что без сильных легионеров конкурировать с «Зенитом» было бы сложно», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.