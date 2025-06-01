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Денис Бояринцев: Угальде — неплохой футболист, но не лидер

Денис Бояринцев: Угальде — неплохой футболист, но не лидер
Манфред Угальде
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев высказался о нападающем московского «Спартака» Манфреде Угальде.

«Осенью им все восхищались, но тогда играла вся команда. Тогда и Манфред мог проявлять свои лучшие качества. Он неплохой футболист, но не лидер. Такие не проявляют себя, когда тяжёлый период у команды. Весной не пошла игра в атаке. Было много моментов, но что-то мешало ему реализовывать свои моменты.

На последнем этапе, когда идёт борьба за места, очень важно себя проявить. Тогда надо забивать свои моменты, а они у Угальде были! В том же дерби. Просто пока парню не хватает опыта. Он же относительно молодой, пока развивается», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошедшем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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