«Балтика» объявила об уходе экс-капитана команды

Пресс-служба «Балтики» официально объявила об уходе экс-капитана команды Александра Осипова. Футболист ещё зимой подписал предварительный контракт с «Сочи».

«По истечении срока действия трудового договора «Балтику» покидает Александр Осипов. Саша пополнил ряды Балтийцев в феврале 2022-го. За это время полузащитник провёл за «Балтику» 100 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Мы благодарим Капитана за профессионализм, самоотдачу и большой вклад в успехи клуба. Желаем Саше удачи в дальнейшей карьере и говорим: до новых встреч на поле!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

В текущем сезоне Александр Осипов провёл 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах и забил один гол. Контракт защитника с калининградским клубом истекает в июне 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Напомним, в минувшем сезоне «Балтика» стала победителем Первой лиги и вернулась в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон.