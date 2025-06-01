Денис Бояринцев: какой смысл «Зениту» возвращать Вендела? Команде нужна свежая кровь

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев прокомментировал ситуацию со срывом трансфера полузащитника Вендела из санкт-петербургского «Зенита» в бразильский «Ботафого». Ранее стороны расторгли предварительное соглашение.

«На его место надо искать более мотивированных ребят. Вендел уже становился чемпионом, как тот же Клаудиньо. В наше время тренеры обновляли состав, чтобы повысить мотивацию команды. Смысл возвращать Вендела, который настроился на уход?

Команде нужна свежая кровь. Тем более у «Зенита» есть возможность приглашать голодных игроков, не теряя при этом в качестве», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошедшем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 13 результативными передачами.