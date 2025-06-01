Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не готов поднимать зарплату Доннарумме, вратарь интересен «Ман Сити» — Ди Марцио

«ПСЖ» не готов поднимать зарплату Доннарумме, вратарь интересен «Ман Сити» — Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» возобновит переговоры с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о продлении его контракта по окончании сезона. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, парижский клуб не хочет повышать заработную плату 26-летнего голкипера, даже несмотря на его вклад в победу команды в Лиге чемпионов. Однако «ПСЖ» не планирует ухудшать условия трудового соглашения Доннаруммы, заканчивающегося летом 2026 года. Подчёркивается, что итальянский вратарь интересен «Манчестер Сити», главный тренер которого Хосеп Гвардиола хочет видеть игрока в стане «горожан».

Ранее СМИ сообщали, что оклад 26-летнего игрока в «ПСЖ» составляет € 12,7 млн в год.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Доннарумма принял участие в 15 матчах, в шести из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Доннарумма — о Лиге чемпионов: несколько раз в течение сезона мы были на грани вылета

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android