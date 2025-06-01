«ПСЖ» не готов поднимать зарплату Доннарумме, вратарь интересен «Ман Сити» — Ди Марцио

«ПСЖ» возобновит переговоры с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о продлении его контракта по окончании сезона. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, парижский клуб не хочет повышать заработную плату 26-летнего голкипера, даже несмотря на его вклад в победу команды в Лиге чемпионов. Однако «ПСЖ» не планирует ухудшать условия трудового соглашения Доннаруммы, заканчивающегося летом 2026 года. Подчёркивается, что итальянский вратарь интересен «Манчестер Сити», главный тренер которого Хосеп Гвардиола хочет видеть игрока в стане «горожан».

Ранее СМИ сообщали, что оклад 26-летнего игрока в «ПСЖ» составляет € 12,7 млн в год.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Доннарумма принял участие в 15 матчах, в шести из которых он отыграл «на ноль».

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