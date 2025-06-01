Луис Энрике хлопал футболистам «Интера», пока игроки «ПСЖ» праздновали победу в ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике аплодировал футболистам и болельщикам «Интера» во время того, как игроки его команды праздновали победу в Лиге чемпионов и по очереди поднимали трофей турнира. В этот момент футболисты итальянского клуба оставались на поле.
Фото: Кадр из трансляции
В решающей встрече соревнования команда испанского специалиста разгромила «нерадзурри» со счётом 5:0. Этот трофей Лиги чемпионов стал первым в истории «ПСЖ». При этом счёт, с которым парижский клуб обыграл «Интер», является крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
Благодаря этой победе французский гранд сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Тоттенхэмом».
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