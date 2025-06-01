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Тер Штеген прокомментировал слухи об уходе из «Барселоны»

Тер Штеген прокомментировал слухи об уходе из «Барселоны»
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Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал слухи о своём возможном уходе из каталонского клуба.

«Со мной никто не разговаривал. Я знаю, что в следующем году я буду в «Барселоне». «Барса» — один из крупнейших клубов, конкуренция — это нормально. Для меня ситуация не изменится. Я с нетерпением жду следующего сезона с командой, которая очень молода, динамична и голодна», — приводит слова тер Штегена журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

Немецкий футболист выступает в составе сине-гранатовых с лета 2014 года. С «Барселоной» тер Штеген шесть раз становился чемпионом Испании, столько же раз завоёвывал Кубок Испании, четырежды выигрывал Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

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