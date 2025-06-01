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Геннадий Орлов: в финале Лиги чемпионов романтики победили прагматиков

Геннадий Орлов: в финале Лиги чемпионов романтики победили прагматиков
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о разгромной победе «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером» (5:0).

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Герой финала — Хвича. Представляете, как Спаллетти угадал, взяв его в «Наполи»! Потом Лучано ушёл, и у Кварацхелии немного застопорились дела в клубе. Как он в «ПСЖ» хотел попасть! Всё потому, что за последние лет 50 французы всегда были романтиками футбола, начиная с команды Платини. А у немцев, наоборот, был прагматичный, выверенный футбол. Такой людям тоже нравится. Но французы в плане фантазии на поле — это романтики футбола. Сейчас так же играет «Барселона» — тоже романтики от футбола. Но видите: «Интер» обыграл их за счёт прагматизма. Молодец Индзаги! Но всё-таки в финале романтики победили прагматиков. 5:0 — закономерная победа «ПСЖ». Фантастическая команда, потрясающий тренер. Луис Энрике уже в одном ряду с Гвардиолой, Анчелотти и другими выдающимися тренерами. Как потрясающе его «ПСЖ» играет!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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