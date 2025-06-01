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Геннадий Орлов: Сёмин плакал, когда без него продали Хвичу

Геннадий Орлов: Сёмин плакал, когда без него продали Хвичу
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о победе грузинского вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, ранее выступавшего за «Локомотив», в Лиге чемпионов. В финальном матче турнира парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0), а Кварацхелия стал автором одного из голов.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Юрий Палыч Сёмин присутствовал на финале в Мюнхене. Я с ним разговаривал. Это же он первым Хвичу раскопал. И он плакал, когда без него неожиданно Кварацхелию продали в «Рубин»! Но сейчас Сёмин за него счастлив и рад. Они поддерживают отношения. Слуцкий в Казани с Хвичей не очень разобрался. А Спаллетти видел в нём перспективу. Посмотрите на его гол вчера: вратарь ждёт удара в дальний угол, а Хвича бьёт в ближний! Кстати, второй гол тоже был в ближний забит. А какая физическая подготовленность Хвичи! В российском футболе он выделялся, но столько не бегал. У нас это главная проблема — научиться держать высокий темп 90, а если надо, то и 100 минут. Посмотрите, как отличается прессинг российских команд от больших европейских. У нас же ложный прессинг, он имитируется. А здесь не дают защитникам даже голову, глаза поднять!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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