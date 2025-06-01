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Асенсио, Коло Муани и Шкриньяр не считаются победителями ЛЧ в составе «ПСЖ» — RMC Sport

Асенсио, Коло Муани и Шкриньяр не считаются победителями ЛЧ в составе «ПСЖ» — RMC Sport
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Футболисты «ПСЖ» Марко Асенсио, Рандаль Коло Муани и Милан Шкриньяр, минувшей зимой арендованные другими клубами, не считаются победителями Лиги чемпионов. Об этом RMC Sport сообщили в УЕФА.

Согласно регламенту УЕФА, чтобы считаться победителем, необходимо быть зарегистрированным в клубе на дату финала. Также необходимо сыграть как минимум один матч или быть включённым в заявку команды на решающую игру. Асенсио, Коло Муани и Шкриньяр не были в заявке «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов.

Однако в связи с тем, что победившая команда получает 50 золотых медалей, а финалист — 50 серебряных медалей, французский гранд может вручить их футболистам, находящимся в аренде.

Отметим, что Шкриньяр ни разу не сыграл за «ПСЖ» в Лиге чемпионов в минувшем сезоне. Асенсио и Коло Муани приняли участие в четырёх встречах соревнования.

В решающем матче турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    
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