Асенсио, Коло Муани и Шкриньяр не считаются победителями ЛЧ в составе «ПСЖ» — RMC Sport

Футболисты «ПСЖ» Марко Асенсио, Рандаль Коло Муани и Милан Шкриньяр, минувшей зимой арендованные другими клубами, не считаются победителями Лиги чемпионов. Об этом RMC Sport сообщили в УЕФА.

Согласно регламенту УЕФА, чтобы считаться победителем, необходимо быть зарегистрированным в клубе на дату финала. Также необходимо сыграть как минимум один матч или быть включённым в заявку команды на решающую игру. Асенсио, Коло Муани и Шкриньяр не были в заявке «ПСЖ» в день финала Лиги чемпионов.

Однако в связи с тем, что победившая команда получает 50 золотых медалей, а финалист — 50 серебряных медалей, французский гранд может вручить их футболистам, находящимся в аренде.

Отметим, что Шкриньяр ни разу не сыграл за «ПСЖ» в Лиге чемпионов в минувшем сезоне. Асенсио и Коло Муани приняли участие в четырёх встречах соревнования.

В решающем матче турнира «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.

Материалы по теме Фото Луис Энрике хлопал футболистам «Интера», пока игроки «ПСЖ» праздновали победу в ЛЧ

Игроки «ПСЖ» поют знаменитую «We are the champions»: