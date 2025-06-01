Геннадий Орлов сделал комплимент комментаторам финала Лиги чемпионов Стогниенко и Гутцайту

Известный журналист Геннадий Орлов сделал комплимент комментаторам финала Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025 Владимиру Стогниенко и Роману Гутцайту. В финальном матче турнира «ПСЖ» разгромно обыграл миланский «Интер» (5:0).

«Потрясающий финал! Во-первых, я очень рад за коллег-комментаторов — Романа Гутцайта и Володю Стогниенко. Они очень хорошо, профессионально отработали игру. Оба давно уже занимаются комментированием и держат высокий уровень. Вот и вчера они во всём грамотно разобрались. Мне это очень приятно как комментатору. Хороший репортаж. И вообще Okko замечательно освещает иностранный футбол. Молодцы!» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.