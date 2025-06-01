Гендиректор «Пари НН» — о будущем клуба: решение в руках РФС и РПЛ

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о ситуации с будущим клуба. Нижегородская команда по итогам стыковых матчей за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги уступила «Сочи», однако не факт, что клуб опустится в Первую лигу. В связи с непрохождением подмосковными «Химками» процедуры лицензирования «Пари НН» могут занять их место в высшем дивизионе страны.

— Нет, пока никакого общения не было. Официальный разговор назначен на следующую неделю. Сейчас решение этого вопроса в руках РФС и РПЛ.

— Какой вариант развития событий вы видите справедливым?

— Мы должны сперва понять варианты, а затем уже решить, как в рамках этих вариантов действовать. Справедливость — это, наверное, не тот термин, который можно применить. Главное, чтобы всё было сделано в рамках той регламентирующей политики, которая на сегодняшний день имеет место быть, — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».