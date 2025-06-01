Мор: свистнешь в пользу «Зенита» — обвинят, что помогаешь, свистнешь против — молодец

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об итогах чемпионской гонки Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Напомним, чемпионом страны стал «Краснодар», а на второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит».

«По ощущениям, «Краснодар» в минувшем сезоне судили хорошо. Если было что-то спорное, ошибались в их пользу. Я разбирал игру с «Оренбургом» — на мой взгляд, там был пенальти в конце матча, и «Краснодар» потерял бы очки. Не могу судить, что краснодарцам намеренно помогали, но судили их именно хорошо и спорные ситуации отдавали в их пользу.

Не могу сказать, что «Зенит» прибивали. Здесь наоборот: в спорных ситуациях — всё в пользу соперника. Возможно, есть такое, что свистнешь в пользу «Зенита» — обвинят, что помогаешь. А свистнешь против «Зенита» — молодец. У меня сложилось такое ощущение», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.