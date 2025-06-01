Арсен Венгер отреагировал на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с миланским «Интером» (5:0). Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе.

«Победа «ПСЖ» была просто фантастической. Разница между командами была слишком велика», — приводит слова Венгера Metro со ссылкой на CBS Sports.

«Пари Сен-Жермен» со счётом 5:0 одержал победу над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, вингер Дезире Дуэ (дубль), вингер Хвича Кварацхелия и полузащитник Сенни Маюлу. Данный счёт стал крупнейшим разгромом в истории финалов Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.