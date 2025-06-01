В «Зените» сообщили, что 38-летний Кержаков завершит карьеру, но останется в клубе

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем 38-летнего вратаря Михаила Кержакова, чей контракт с клубом заканчивается нынешним летом.

«Да, Михаил заканчивает и остаётся в системе клуба. Будет работать с вратарями», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль». В минувшем сезоне 38-летний голкипер не провёл ни одного официального матча за санкт-петербургскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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