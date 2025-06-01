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Геннадий Орлов раскритиковал Карпина за слова, что главное для тренера не титулы

Геннадий Орлов раскритиковал Карпина за слова, что главное для тренера не титулы
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина за слова, что главное для тренера не титулы.

«Не могу не парировать слова Карпина. В свежем интервью он говорит: главное не титулы, а воспитание игрока. Хорошо, если ты так думаешь, так иди в академию и там воспитывай футболистов. А если играешь в чемпионате страны, главное для тренера — это титулы, послужной список. Во всех справочниках должно быть написано: такой-то тренер — чемпион. И Мусаев сейчас сколько коллег опередил! Сколько в России было тренеров, ставших чемпионами? Единицы. Тот же Карпин не становился чемпионом как тренер. А Мусаев уже чемпион, поэтому в рейтинге он уже выше многих. И лучший тренер сезона — Мусаев. И у него команда лучшая. А когда Карпин говорит, что главное не титулы, это вызывает недоумение. А что тогда? Где логика? Тем самым он принижает победу Мусаева. Почему Луис Энрике сейчас лучший? Потому что он выиграл Лигу чемпионов. В «Спартаке» Карпин не выиграл золото, хотя мог брать любых футболистов. Только второе место занял. Посмотрим, чего добьётся в «Динамо», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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