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Экс-тренер «Спартака» Абаскаль сравнил потерю Промеса с потерей сына

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль сравнил потерю Промеса с потерей сына
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о важности, которой обладал экс-нападающий красно-белых Квинси Промес для команды.

«Произошедшее с Квинси Промесом — это очень тяжело. Всё началось с того, что он не смог пройти проверку в аэропорту. Это стало настоящим сюрпризом, ведь он находился с командой и хорошо тренировался. Было тяжело справиться с этим.

Что бы ни произошло дальше, какие бы судебные решения ни были приняты, мы люди, поэтому, когда ты работаешь с кем-то каждый день, между вами неизбежно устанавливается контакт. И вдруг ты перестаёшь поддерживать связь и получаешь очень мало информации. Нелегко справиться с подобным.

Мне посчастливилось увидеть его недавно, во время поездки в Дубай. И хотя каждый человек идёт своим путём, в футбольном плане я могу сказать о Квинси только хорошее. Квинси был исключительным игроком, очень целеустремлённым и настоящим лидером команды. Вот почему эта ситуация стала такой тяжёлой. Ощущение, как будто бы ты в один день теряешь кого-то очень близкого, почти как сына. Искренне надеюсь, что этот опыт больше никогда не повторится, однако он многому научил меня как человека и тренера», — приводит слова Абаскаля Marca.

Напомним, с сентября прошлого года Квинси Промес выступает за клуб «Дубай Юнайтед». Всю весеннюю часть прошлого сезона Российской Премьер-Лиги Промес пропустил из-за запрета на выезд из ОАЭ. Футболист был задержан в аэропорту в Дубае, где у «Спартака» проходили сборы, при попытке вылета в Москву. Ранее сообщалось, что Нидерланды добиваются экстрадиции Промеса. На родине игрок обвинён в контрабанде запрещённых веществ.

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