Трезеге оценил вклад Головина и Сафонова в успехи «Монако» и «ПСЖ»

Бывший форвард «Монако», чемпион мира 1988 года в составе сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о роли полузащитника «монегасков» Александра Головина и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в успехах их команд.

«Я знаю этих российских игроков. Я часто бываю на играх «Монако» и могу сказать, что Александр Головин провёл отличный сезон, он является одним из лидеров команды. Он хорошо видит поле, отдаёт очень грамотные пасы и забивает сам. Безусловно, его вклад в последние успехи команды очень велик.

Что касается Сафонова, то он тоже важный игрок для «ПСЖ». Пусть он играет не так много и сейчас не является основным вратарём, но, когда ему дают шанс, он им пользуется, так что он тоже вносит немалый вклад в успехи «ПСЖ», — приводит слова Трезеге ТАСС.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сафонов сыграл 17 матчей во всех соревнованиях, в семи из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Нынешний контракт голкипера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

Материалы по теме Первый тренер Сафонова: он и не мечтал о Лиге чемпионов, но аппетит приходит во время еды

Российские футболисты за рубежом: