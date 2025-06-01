Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все всё видят». Игрок «Урала» Ишков раскритиковал судейство в матчах с «Ахматом»

«Все всё видят». Игрок «Урала» Ишков раскритиковал судейство в матчах с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Урала» Илья Ишков раскритиковал судейство после ответного переходного матча за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (0:2). Команда из Чеченской Республики одержала победу со счётом 3:2 по сумме двух встреч и сохранила место в РПЛ.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
31 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мелкадзе – 51'     2:0 Зорин – 90+3'    

«Думаю, что, если бы судья засчитал этот чистый гол, игра могла бы закончиться. Мы посмотрели повтор — как Андрей влиял там на игру? Как в такой ситуации можно свистеть офсайд? Как такое возможно? И когда арбитр просто ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко… Подошли к судье спокойно, а он говорит, что это не фаза атаки. Я не знаю, что это за фаза тогда? Мяч летит в нашу сторону ворот. Это был чистый фол.

Если судить по двум матчам, то все всё понимали. И все всё видят. Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону. Что в первой игре отменяют гол, что во второй. Психологически это сильно влияет. Но я не оправдываюсь, мы сыграли плохо. В первом тайме были моменты, когда могли решить всё в свою пользу. Но так сложилось», — приводит слова Ишкова «Матч ТВ».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги.

Материалы по теме
«Отменили гол, поставили левый пенальти». Президент «Урала» — о поражении от «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android