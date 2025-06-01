«Все всё видят». Игрок «Урала» Ишков раскритиковал судейство в матчах с «Ахматом»

Полузащитник «Урала» Илья Ишков раскритиковал судейство после ответного переходного матча за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (0:2). Команда из Чеченской Республики одержала победу со счётом 3:2 по сумме двух встреч и сохранила место в РПЛ.

«Думаю, что, если бы судья засчитал этот чистый гол, игра могла бы закончиться. Мы посмотрели повтор — как Андрей влиял там на игру? Как в такой ситуации можно свистеть офсайд? Как такое возможно? И когда арбитр просто ставит пенальти и не видит фол, когда локтем бьют Филипенко… Подошли к судье спокойно, а он говорит, что это не фаза атаки. Я не знаю, что это за фаза тогда? Мяч летит в нашу сторону ворот. Это был чистый фол.

Если судить по двум матчам, то все всё понимали. И все всё видят. Тяжело играть, когда все фолы в одну сторону. Что в первой игре отменяют гол, что во второй. Психологически это сильно влияет. Но я не оправдываюсь, мы сыграли плохо. В первом тайме были моменты, когда могли решить всё в свою пользу. Но так сложилось», — приводит слова Ишкова «Матч ТВ».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Екатеринбургский «Урал» стал четвёртым по итогам сезона Мелбет Первой лиги.