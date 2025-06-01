Игроки сборной Англии и Тухель посетили гонку Формулы-1 в Испании

Футболисты сборной Англии, а также главный тренер «трёх львов» Томас Тухель посетили гонку девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Испании, которая пройдёт сегодня, 1 июня, в Барселоне. Ранее СМИ сообщали, что английская национальная команда намерена посетить это событие в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Подопечные Тухеля проведут матч с андоррской национальной командой в пятницу, 6 июня. Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. После двух туров квалификации к чемпионату мира сборная Англии набрала шесть очков и занимает первое место в группе К, Андорра располагается на последней, пятой строчке.

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