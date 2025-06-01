Игроки сборной Англии и Тухель посетили гонку Формулы-1 в Испании

Футболисты сборной Англии, а также главный тренер «трёх львов» Томас Тухель посетили гонку девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Испании, которая пройдёт сегодня, 1 июня, в Барселоне. Ранее СМИ сообщали, что английская национальная команда намерена посетить это событие в преддверии матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Андоррой.
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Подопечные Тухеля проведут матч с андоррской национальной командой в пятницу, 6 июня. Игра пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. После двух туров квалификации к чемпионату мира сборная Англии набрала шесть очков и занимает первое место в группе К, Андорра располагается на последней, пятой строчке.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
- 1 июня 2025
-
17:50
-
17:33
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:21
-
17:19
-
17:18
-
17:11
-
17:00
-
16:57
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:05
-
15:00