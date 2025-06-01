В РФС рассказали, что 9 июня состоится обсуждение возвращения продажи пива на стадионах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что примет участие в круглом столе, на котором 9 июня обсудят возвращение продажи пива на стадионах в России.

«9 июня от РФС я приеду на круглый стол по возвращению пива на стадионы», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года. За год до этого на стадионах и по телевидению была ограничена реклама пива. Это было сделано для того, чтобы болельщики не устраивали беспорядки после употребления спиртного. Временно пиво вернулось на российские стадионы в 2018 году во время чемпионата мира, так как мероприятие организовывала ФИФА и турнир должен был полностью соответствовать международным стандартам.