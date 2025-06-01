Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, что 9 июня состоится обсуждение возвращения продажи пива на стадионах

В РФС рассказали, что 9 июня состоится обсуждение возвращения продажи пива на стадионах
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что примет участие в круглом столе, на котором 9 июня обсудят возвращение продажи пива на стадионах в России.

«9 июня от РФС я приеду на круглый стол по возвращению пива на стадионы», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Продажа пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запрещена с 2005 года. За год до этого на стадионах и по телевидению была ограничена реклама пива. Это было сделано для того, чтобы болельщики не устраивали беспорядки после употребления спиртного. Временно пиво вернулось на российские стадионы в 2018 году во время чемпионата мира, так как мероприятие организовывала ФИФА и турнир должен был полностью соответствовать международным стандартам.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Неограниченно». Мусаев — о количестве разрешённого пива игрокам «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android