Тренер сборной Франции Дешам поделился эмоциями от победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от победы «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0).

«Это здорово для них. Всех болельщиков «ПСЖ», игроков, сотрудников, президента, тренера и французского футбола. Наконец-то это ещё одна победа французского клуба. Очень много положительных эмоций», — приводит слова Дешама Footmeracato.

Эта победа стала первой для французских клубов в турнире за 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», выигравший трофей в 1993 году.