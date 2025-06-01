Тренер сборной Франции Дешам поделился эмоциями от победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от победы «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором парижане разгромно обыграли миланский «Интер» (5:0).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Это здорово для них. Всех болельщиков «ПСЖ», игроков, сотрудников, президента, тренера и французского футбола. Наконец-то это ещё одна победа французского клуба. Очень много положительных эмоций», — приводит слова Дешама Footmeracato.
Эта победа стала первой для французских клубов в турнире за 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», выигравший трофей в 1993 году.
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