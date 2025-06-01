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Нападающий Матеус Кунья — игрок «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Матеус Кунья — игрок «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил, что достиг соглашения с «Вулверхэмптоном» о переходе с 26-летнего нападающего Матеуса Куньи.

Ранее СМИ сообщали, что контракт игрока рассчитан до 2030 года. Подчёркивалось, что манкунианцы будут выплачивать сумму трансфера в £ 62,5 млн (более € 74 млн) в течение четырёх или пяти лет.

В минувшем сезоне Кунья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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