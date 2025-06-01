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«Црвена Звезда» сделала новое предложение «Локомотиву» по трансферу Тикнизяна

«Црвена Звезда» сделала новое предложение «Локомотиву» по трансферу Тикнизяна
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Сербская «Црвена Звезда» сделала новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к сербскому клубу.

Сербский клуб предлагает за трансфер россиянина € 2 млн и бонусы. Российский клуб склоняется к тому, чтобы принять это предложение. Сам игрок заинтересован в переходе.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

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