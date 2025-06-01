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«Он был лицом «ПСЖ». Тренер сборной Франции Дешам оценил игру Дуэ в финале Лиги чемпионов

«Он был лицом «ПСЖ». Тренер сборной Франции Дешам оценил игру Дуэ в финале Лиги чемпионов
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 19-летнего французского крайнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ в финале Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли миланский «Интер» (5:0). Дуэ оформил дубль и отдал голевой пас.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Нелегко, учитывая его возраст и отсутствие опыта, показывать такие высокие результаты. Он был лицом команды. Дезире и раньше демонстрировал свои качества, но теперь это финал Лиги чемпионов. Он уже очень уверен в себе, так что это очень важный момент в его карьере. Нам придётся управлять им, но поскольку у него всё в порядке с головой… Очень хорошо, что он так хорошо выступил в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Дешама Footmeracato.

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