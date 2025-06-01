«Он был лицом «ПСЖ». Тренер сборной Франции Дешам оценил игру Дуэ в финале Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру 19-летнего французского крайнего нападающего «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ в финале Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли миланский «Интер» (5:0). Дуэ оформил дубль и отдал голевой пас.

«Нелегко, учитывая его возраст и отсутствие опыта, показывать такие высокие результаты. Он был лицом команды. Дезире и раньше демонстрировал свои качества, но теперь это финал Лиги чемпионов. Он уже очень уверен в себе, так что это очень важный момент в его карьере. Нам придётся управлять им, но поскольку у него всё в порядке с головой… Очень хорошо, что он так хорошо выступил в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Дешама Footmeracato.