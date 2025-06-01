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Дзюба продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/2026

Дзюба продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/2026
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«Акрон» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой до конца сезона-2025/2026.

«Нападающий, ставший лучшим бомбардиром российского футбола в футболке нашего клуба, подписал контракт на ещё один сезон!» — сказано в публикации тольяттинского клуба.

36-летний форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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