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«Футбол учит нас с помощью молчаливых жестов». Морено поздравил «Сочи» с выходом в РПЛ

«Футбол учит нас с помощью молчаливых жестов». Морено поздравил «Сочи» с выходом в РПЛ
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал завоевание командой права на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Клуб одолел в переходных матчах «Пари НН» (1:2, 3:1). Ранее тренер не поехал в Нижний Новгород на ответный матч.

«Поздравляю своих игроков с достижением цели, которую мы поставили перед собой на этот сезон. Повышение в классе — это результат упорного труда всех на протяжении всего сезона. Горд тем, что был частью этого пути, и горжусь своими игроками.

На этот раз мы не смогли быть все вместе на поле и на праздновании, но моя любовь и восхищение на расстоянии остаются неизменными. Поздравляю команду и тренерский штаб. Иногда футбол учит нас с помощью молчаливых жестов. Продолжаем», — написал Морено на своей странице в соцсетях.

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