В «Зените» сообщили, что клуб продлит контракт с 35-летним Ерохиным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем 35-летнего полузащитника Александра Ерохина в клубе. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми заканчивается нынешним летом.

«Будет ли продолжено сотрудничество с Ерохиным? Да, контракт с Александром продлевается», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Полузащитник выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Ерохин провёл на поле 972 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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