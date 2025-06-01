Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» сообщили, что клуб продлит контракт с 35-летним Ерохиным

В «Зените» сообщили, что клуб продлит контракт с 35-летним Ерохиным
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем 35-летнего полузащитника Александра Ерохина в клубе. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми заканчивается нынешним летом.

«Будет ли продолжено сотрудничество с Ерохиным? Да, контракт с Александром продлевается», – приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Полузащитник выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Ерохин провёл на поле 972 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Материалы по теме
В «Зените» сообщили, что 38-летний Кержаков завершит карьеру, но останется в клубе

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android