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В Госдуме уточнили информацию о проведении брифинга по возвращению пива на стадионы

В Госдуме уточнили информацию о проведении брифинга по возвращению пива на стадионы
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв предоставил новую информацию о проведении брифинга по возвращению пива на стадионы.

«Как раз таки круглый стол и покажет, вернётся ли продажа пива на стадионы в России. Сейчас только корректируем дату круглого стола, потому что представители Минспорта не могут 9 июня. Нам же важно, чтобы круглый стол был представительным. Мы готовы, РФС и РПЛ готовы — Дюков и Алаев ждут, я с ними общался. Мы хотим понять общественное мнение и мнение профессионального спортивного сообщества на эту тему», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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