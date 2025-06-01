В Госдуме уточнили информацию о проведении брифинга по возвращению пива на стадионы

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв предоставил новую информацию о проведении брифинга по возвращению пива на стадионы.

«Как раз таки круглый стол и покажет, вернётся ли продажа пива на стадионы в России. Сейчас только корректируем дату круглого стола, потому что представители Минспорта не могут 9 июня. Нам же важно, чтобы круглый стол был представительным. Мы готовы, РФС и РПЛ готовы — Дюков и Алаев ждут, я с ними общался. Мы хотим понять общественное мнение и мнение профессионального спортивного сообщества на эту тему», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.