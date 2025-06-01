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Денис Бояринцев: «Спартак» Станковича похож на команду Абаскаля

Денис Бояринцев: «Спартак» Станковича похож на команду Абаскаля
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев сравнил выступления красно-белых под руководством главного тренера Деяна Станковича с игрой под управлением испанца Гильермо Абаскаля.

«Сложно их оценивать сейчас. Команда похожа на ту, что была при Абаскале. Могут выдать четыре-пять ярких матчей, а потом провалиться. Есть какая-то недосказанность. Работу Станковича оценить сложно. Перед тренером стояли задачи, был хороший карт-бланш. Но видите, продлили же контракт с ним. Руководство доверяет ему, но посмотрим, что будет дальше», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Деян Станкович возглавил «Спартак» перед стартом прошлого сезона. В Российской Премьер-Лиге команда заняла четвёртое место, набрав 57 очков в 30 матчах. Гильермо Абаскаль руководил командой с июня 2022 года по апрель 2024-го.

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