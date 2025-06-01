Президент «Ростова» Арутюнянц прокомментировал ситуацию по смене руководства клуба летом

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможной смене руководства клуба в летнюю паузу перед стартом сезона-2025/2026.

— Смена руководства клуба — какая ситуация сейчас?

— У меня ничего не меняется. Мы ждём решения совета директоров и собрания акционеров.

— Вы опровергали свой уход из клуба, но спортивный директор — наоборот, подтвердил, что покинет «Ростов».

— Вопросы к спортивному директору Рыскину. Сейчас он работает в клубе, — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появлялась информация, что после завершения сезона-2024/2025 в «Ростове» могут произойти изменения, включающие смену руководства и уход ключевых футболистов.