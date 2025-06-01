Джеррард — о «ПСЖ»: там играют особенные футболисты, а тренирует их особенный человек
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Бывший главный тренер «Рейнджерс», «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард оценил игру «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли миланский «Интер» (5:0).
Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12' 2:0 Дуэ – 20' 3:0 Дуэ – 63' 4:0 Кварацхелия – 73' 5:0 Маюлу – 86'
«Мне 45 лет, и я никогда не видел такой игры. Созданная Луисом Энрике за последние пару лет команда способна побеждать по-разному. В этой талантливой команде играют особенные футболисты, а тренирует их особенный человек», – приводит слова Джеррарда TNT Sports.
«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Луис Энрике второй раз привёл свою команду к победе в ЛЧ — в 2015 году это была «Барселона».
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