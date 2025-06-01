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Президент «Ростова» Арутюнянц поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА

Президент «Ростова» Арутюнянц поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Должен быть интересный и хороший матч. Мы долго к этому шли. ЦСКА называют фаворитом? Это Суперфинал Кубка, это футбол. Здесь может быть что угодно», — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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