Президент «Ростова» Арутюнянц поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России с ЦСКА

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Должен быть интересный и хороший матч. Мы долго к этому шли. ЦСКА называют фаворитом? Это Суперфинал Кубка, это футбол. Здесь может быть что угодно», — сказал Арутюнянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (2:2, 4:3 пен. по сумме двух матчей).

В прошлом розыгрыше турнира победу одержал «Зенит». В Суперфинале Кубка России сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.