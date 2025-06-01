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Созин: ЦСКА — не безусловный фаворит, у «Ростова» — последний шанс на трофей этим составом

Созин: ЦСКА — не безусловный фаворит, у «Ростова» — последний шанс на трофей этим составом
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА нельзя считать безусловным фаворитом финала с «Ростовом». В отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. Тем более – это финал, тем более – при таком количестве людей.

Не забывайте: «Ростов» на пути к этой игре обыграл в Москве и «Локомотив», и «Спартак». Хотя и там фаворитом его никто не считал. И последнее: судя по новостям из «Ростова» – эпоха клуба в нынешнем виде завершается, лидеры уходят. И финал с ЦСКА – последний шанс клуба зацепить серьёзный трофей этой командой, войти в историю. Мотивации там будет не меньше, а может, даже больше, чем у команды Николича.

Из преимуществ ЦСКА – игра пройдёт в Москве. Да, с логистикой повезло, долго добираться не пришлось. Но и то – это не их стадион. А по игре, по мотивации, нельзя сказать, кто тут слабее или сильнее. Как по мне – шансы 55 на 45 в пользу ЦСКА, не больше», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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