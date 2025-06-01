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Луис Диас высказался о чемпионстве «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/2025

Луис Диас высказался о чемпионстве «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/2025
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас поделился впечатлениями от чемпионства в АПЛ по итогам сезона-2024/2025.

«У меня много детских воспоминаний. Я всегда хотел играть за большую команду, мечтал играть в Премьер-лиге и выступать за такой великий клуб, как «Ливерпуль». Я прошёл через многое, находиться здесь в качестве чемпиона АПЛ значит очень многое, и я очень рад этому. Думаю, мало кто верил в нас [в начале сезона]. Мы показали, кем являемся, трудились изо дня в день, с самого начала сезона.

Мы начали добиваться результатов и двигаться вперёд. Научились верить в себя и в установки тренера. В команде полно качественных, отличных игроков, и это немного облегчает задачу. А потом и сами результаты работают на тебя, однозначно. У тебя появляется больше мотивации, ты трудишься усерднее, и именно это, я думаю, и произошло», — приводит слова Диаса официальный сайт «Ливерпуля».

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