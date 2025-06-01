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Бояринцев: обидно, что мало наших ребят в «Спартаке». Нужны свои воспитанники!

Бояринцев: обидно, что мало наших ребят в «Спартаке». Нужны свои воспитанники!
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о малом количестве собственных воспитанников в составе красно-белых.

«Мне нравится Барко. Все остальные показывают свою игру моментами. Но да, Маркиньос тоже был неплох. Опять же обидно, что мало наших ребят в составе. Чтобы показывать результат, игроки должны понимать, что эта команда значит для людей. Легионерам это понять сложно. Нужны свои воспитанники! Они могут драться за честь клуба. Где все ребята из академии? Я же знаю, что они есть. Но ставка сделана на легионеров, а результатов нет!» — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Команда заняла четвёртое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков в 30 матчах. Легионеры Эсекьель Барко и Маркиньос пополнили состав команды летом прошлого года.

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