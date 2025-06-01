Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер оценил своё выступление в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер дал комментарий касательно своей игры в сезоне-2024/2025. В прошедшей кампании «красные» стали чемпионами Англии.

«Честно говоря, мне нравится то, как я провёл прошлый сезон. Я бы сказал, что сейчас у меня лучший период в карьере. Получаю от этого огромное удовольствие. Прежде всего это возможно благодаря тому, что я играю за такой большой клуб, как «Ливерпуль», где я могу в полной мере показать, на что способен.

Но я всегда говорю, что для меня важнее всего партнёры по команде. Без них я был бы никем, поскольку не являюсь индивидуалистом. Я не из тех, кто пройдёт мимо трёх-четырёх защитников и забьёт 20 голов за сезон. Я полагаюсь на свою команду, здесь я нашёл тех, кто помогает мне и в атаке, и в обороне, я очень им благодарен», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».