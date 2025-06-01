Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер оценил своё выступление в сезоне-2024/2025

Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер оценил своё выступление в сезоне-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер дал комментарий касательно своей игры в сезоне-2024/2025. В прошедшей кампании «красные» стали чемпионами Англии.

«Честно говоря, мне нравится то, как я провёл прошлый сезон. Я бы сказал, что сейчас у меня лучший период в карьере. Получаю от этого огромное удовольствие. Прежде всего это возможно благодаря тому, что я играю за такой большой клуб, как «Ливерпуль», где я могу в полной мере показать, на что способен.

Но я всегда говорю, что для меня важнее всего партнёры по команде. Без них я был бы никем, поскольку не являюсь индивидуалистом. Я не из тех, кто пройдёт мимо трёх-четырёх защитников и забьёт 20 голов за сезон. Я полагаюсь на свою команду, здесь я нашёл тех, кто помогает мне и в атаке, и в обороне, я очень им благодарен», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Луис Диас высказался о чемпионстве «Ливерпуля» по итогам сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android