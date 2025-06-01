Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба будет получать 3 млн рублей в месяц по новому контракту с «Акроном» — источник

Дзюба будет получать 3 млн рублей в месяц по новому контракту с «Акроном» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба будет зарабатывать в тольяттинском клубе 3 млн рублей в месяц, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале. Напомним, 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон.

По информации источника, зарплата футболиста по новому контракту на 400 тысяч рублей больше, чем по предыдущему. Также сообщается, что за каждый выход на поле Дзюба будет получать по 500 тыс. рублей и по 1 млн за голевое действие.

Нападающий присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Официально
Дзюба продлил контракт с «Акроном» до конца сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android