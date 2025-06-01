Дзюба будет получать 3 млн рублей в месяц по новому контракту с «Акроном» — источник

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба будет зарабатывать в тольяттинском клубе 3 млн рублей в месяц, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале. Напомним, 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон.

По информации источника, зарплата футболиста по новому контракту на 400 тысяч рублей больше, чем по предыдущему. Также сообщается, что за каждый выход на поле Дзюба будет получать по 500 тыс. рублей и по 1 млн за голевое действие.

Нападающий присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.