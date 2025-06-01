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Денис Бояринцев: весенняя часть у ЦСКА просто великолепная

Денис Бояринцев: весенняя часть у ЦСКА просто великолепная
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Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев высказался о выступлении московского ЦСКА в весенней части сезона.

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01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Весенняя часть у ЦСКА просто великолепная. Я считаю, что это хорошая работа Николича. Опять же, в ЦСКА есть такие игроки, как Кисляк. Он, например, появился не только на перспективу, но и стал одним из ключевых игроков. Очень приятно смотреть на таких. В том же «Локомотиве» есть Батраков, который великолепно провёл осеннюю часть. Да, может быть, весной ему не хватило стабильности, но самое главное, что такие перспективные ребята появляются. Я не сомневаюсь, что они есть и в «Спартаке». Им просто надо дать шанс. Возвращаясь к ЦСКА: они оставили очень приятное впечатление. Понятно, что «Краснодар» и «Зенит» уже не отдали бы первые две строчки», — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В весенней части сезона ЦСКА под руководством сербского главного тренера Марко Николича не потерпел ни одного поражения и занял третье место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 59 очков в 30 матчах.

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