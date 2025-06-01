«Балтика» объявила о переходе нигерийского нападающего

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Калининградская «Балтика» подписала контракт с нигерийским нападающим Тентоном Йенне. Об этом сообщается на официальной странице балтийцев в социальной сети «ВКонтакте».

В 2018 году Тентон стал игроком словацкого «Тренчина», начав тем самым европейскую карьеру. Позднее он играл и за другие словацкие клубы – «Сеница» и «Жилина». Зимой 2022-го Йенне пополнил состав клуба «Нораванк» из Армении, а через полгода он стал футболистом «Арарата».

В 113 матчах за «Арарат-Армению» игрок забил 46 голов и отдал 24 голевые передачи. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды.

Соглашение Йенне с «Балтикой» рассчитано до 5 июня 2028 года.

Напомним, в минувшем сезоне «Балтика» стала победителем Мелбет Первой лиги и вернулась в Российскую Премьер-Лигу спустя сезон.