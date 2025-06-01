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«Ростов» — ЦСКА: Левников отменил гол Облякова на 9-й минуте после просмотра VAR

«Ростов» — ЦСКА: Левников отменил гол Облякова на 9-й минуте после просмотра VAR
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В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (0:2, 2:0, (4:3 пен.)).

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