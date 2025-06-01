Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Учредитель «Акрона» Морозов прокомментировал продление контракта с Дзюбой

Учредитель «Акрона» Морозов прокомментировал продление контракта с Дзюбой
Аудио-версия:
Комментарии

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов прокомментировал продление контракта с форвардом Артёмом Дзюбой. О заключении нового соглашения до конца сезона-2025/2026 стало известно сегодня, 1 июня.

«В одном из интервью я сказал, что у Артёма отличное голевое чутьё. Он своё чутьё подтвердил и в этот раз, когда мы пришли ко всем договорённостями именно 1 июня. В этот день в прошлом году наша команда завоевала право играть в РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем ещё на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

36-летний форвард присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Дзюба будет получать 3 млн рублей в месяц по новому контракту с «Акроном» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android