Денис Бояринцев: Карпин — достойная кандидатура для «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

«Валерий Георгиевич – достойная кандидатура. Он тренер сборной с приличным опытом работы в клубах РПЛ. При нём «Ростов» был хорошей, крепкой командой-середняком, которая могла дать бой любому лидеру. Также когда-то он выигрывал серебро со «Спартаком». Возможно, в «Динамо» уровень игроков будет выше, чем в «Ростове». Так что Карпин может показать хороший результат: у него есть для этого определённый опыт. Понятно, что в «Динамо» перед ним будут стоять какие-то задачи. Иначе какой смысл его приглашать?» — сказал Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что Валерий Карпин договаривается с бело-голубыми по условиям личного соглашения. Специалист покинул «Ростов» в феврале текущего года перед стартом весенней части Российской Премьер-Лиги. До этого момента он совмещал клубную работу с тренерской деятельностью в сборной России.