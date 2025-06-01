«Тоттенхэм Хотспур» решил уволить Постекоглу — Тавольери

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, главным претендентом на эту должность является Томас Франк из «Брентфорда». В списке «шпор» также есть и Марку Силва из лондонского «Фулхэма».

Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм Хотспур» в прошедшем сезоне финишировал на 17-м месте в АПЛ, заработав 38 очков. Помимо этого, коллектив выиграл Лигу Европы. Специалист работает в этой команде с 2023 года.

«Брентфорд» занял 10-е место в АПЛ с 56 очками, а «Фулхэм» расположился на 11-й строчке с 54 очками.