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«Тоттенхэм Хотспур» решил уволить Постекоглу — Тавольери

«Тоттенхэм Хотспур» решил уволить Постекоглу — Тавольери
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, главным претендентом на эту должность является Томас Франк из «Брентфорда». В списке «шпор» также есть и Марку Силва из лондонского «Фулхэма».

Под руководством Постекоглу «Тоттенхэм Хотспур» в прошедшем сезоне финишировал на 17-м месте в АПЛ, заработав 38 очков. Помимо этого, коллектив выиграл Лигу Европы. Специалист работает в этой команде с 2023 года.

«Брентфорд» занял 10-е место в АПЛ с 56 очками, а «Фулхэм» расположился на 11-й строчке с 54 очками.

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