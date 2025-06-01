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В «Реале» сообщили о травме голкипера Тибо Куртуа

В «Реале» сообщили о травме голкипера Тибо Куртуа
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Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте сообщила о наличии травмы у голкипера «сливочных» Тибо Куртуа.

«После проведённых сегодня медицинских тестов Тибо Куртуа медицинским департаментом «Реала» у игрока диагностирован сакроилеит (воспалительный процесс, затрагивающий нижнюю часть позвоночника и подвздошную кость таза. — Прим. «Чемпионата»). За его состоянием будут следить», — написано в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Куртуа провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых пропустил 50 мячей и 14 раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 25 млн.

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