«Ростов» — ЦСКА: к исходу 45 минут Суперфинала Кубка России счёт равный

В эти минуты проходит Суперфинал Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встречаются «Ростов» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). К исходу первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.

Ранее в финале Пути регионов «Ростов» обыграл московский «Спартак» (2:1), а ЦСКА в финале Пути РПЛ оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» (0:2, 2:0, (4:3 пен.)).