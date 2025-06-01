Смольников объявил об уходе с поста вице-президента «Урала» после невыхода клуба в РПЛ

Вице-президент екатеринбургского «Урала» Игорь Смольников рассказал, что покинет свой пост. Ранее команда не смогла выйти в РПЛ через стыковые матчи, уступив «Ахмату» со счётом 2:3 по сумме двух встреч.

– Почему «Уралу» не удались стыки?

– К сожалению, таковы реалии. Ребятам нужно было оказаться на голову сильнее соперника, чтобы победить. В любом случае они отдали всё, что могли. Они – молодцы.

– Вы остаётесь в клубе?

– Нет. Я покидаю «Урал». Это моё решение, которое я озвучил президенту заранее.

– Что ждёт Шатова и Ромащенко?

– Я уверен, Шатов добьётся всех целей, которые перед собой поставит. За такими, как он, будущее. Ромащенко – специалист высочайшего уровня и фанатик. Такие люди не должны ни минуты оставаться без футбола. А ещё хочу сказать отдельное спасибо болельщикам. Они – молодцы и заслуживают большего, чего я им и желаю от всего сердца, — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.