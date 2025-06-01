И. Федотов объяснил, почему судьи отменили гол ЦСКА «Ростову» в Суперфинале Кубка России

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение коллеги Кирилла Левникова отменить гол ЦСКА в ворота «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России. Встреча проходит в эти минуты. Счёт — 0:0.

«Изначально Левникову дали не тот повтор – стоило показать видео из-за первого ассистента. В таком случае, думаю, Кирилл бы принял решение быстрее. По самому эпизоду: решение отменить гол ЦСКА – правильное, потому что Мойзес был за линией офсайда и вмешался в действие Комличенко – блокировал его. А мяч как раз летел в ту зону.

Что касается времени принятий решений, то арбитр по протоколу VAR не обязан делать это быстро. Главное – сделать это правильно. Но раз Левников использовал наушники, плюс возможны проблемы со связью в «Лужниках», то вопросов к судьям тут быть не может. И решение они приняли правильное – отменили гол», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На девятой минуте игры полузащитник армейцев Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр Левников отменил взятие ворот из-за офсайда у защитника Мойзеса.