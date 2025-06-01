Игрок ЦСКА Мухин: команда VAR наслаждалась голом 10 минут. И случайно нашли офсайд

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался об отменённом голе армейцев в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Интересный момент, что Ваня [Обляков] действительно так попал в ворота, что команда VAR наблюдала и наслаждалась этим голом целых 10 минут. И случайно нашли потом офсайд. Так и случается», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на девятой минуте встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр матча Кирилл Левников отменил гол из-за офсайда у защитника армейцев Мойзеса. Просмотр эпизода командой VAR занял 6 минут и 52 секунды.