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Игрок ЦСКА Мухин: команда VAR наслаждалась голом 10 минут. И случайно нашли офсайд

Игрок ЦСКА Мухин: команда VAR наслаждалась голом 10 минут. И случайно нашли офсайд
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался об отменённом голе армейцев в Суперфинале Кубка России сезона-2024/2025 с «Ростовом». На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Интересный момент, что Ваня [Обляков] действительно так попал в ворота, что команда VAR наблюдала и наслаждалась этим голом целых 10 минут. И случайно нашли потом офсайд. Так и случается», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на девятой минуте встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков дальним ударом открыл счёт в игре. Арбитр матча Кирилл Левников отменил гол из-за офсайда у защитника армейцев Мойзеса. Просмотр эпизода командой VAR занял 6 минут и 52 секунды.

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